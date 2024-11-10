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Яна Фурман

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2024
Бюджет «навеивает грусть». Пермяки обсудили миллиарды, на которые мы будем жить
10 ноября, 19:00
2023
Глава Минэка Пермского края Татьяна Чуксина заберет обязанности ушедшего зама
12 декабря 2023, 13:19
Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края
11 декабря 2023, 11:20
В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров
5 декабря 2023, 13:27
Мэр Эдуард Соснин назначил себе четырех новых заместителей
Чиновники приступят к своим обязанностям со следующей недели.
22 сентября 2023, 12:22

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