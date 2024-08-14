properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Ярославль

Выбрать дату
2024
Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» сократит количество вылетов в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул.
14 августа 2024, 06:04
«ЮВТ Аэро» возобновит рейсы из Перми в Ярославль. Но ненадолго
Полететь в столицу Золотого кольца России станет возможным уже с 20 августа.
12 августа 2024, 10:10
Из Перми временно приостановят субсидированные рейсы в Ярославль
Рейсы в Ярославль будут приостановлены после 10 августа.
30 июля 2024, 02:50
В ЦУМе Перми откроется фитнес-клуб федеральной сети
Компания объявила о наборе сотрудников.
13 марта 2024, 06:48
Самолеты на субсидируемых рейсах из Перми в Ярославль заполняются только на 26%
Маршрут будет действовать до конца марта.
27 января 2024, 05:40
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
Пассажиры теплохода «Николай Некрасов» посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов.
9 января 2024, 11:41
2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
Рейс в Минск остался единственным субсидируемым международным маршрутом.
21 декабря 2023, 14:02
2011
Пилоты разбившегося самолета Як-42 были трезвы
Расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы продолжается, однако первые экспертизы уже показали, что экипаж рухнувшего самолета не был пьян.
21 сентября 2011, 02:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика