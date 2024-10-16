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Яйва

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Октябрь
Подростка из Яйвы осудили за изнасилование и убийство 22-летней девушки
16 октября, 12:49
Сентябрь
Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице
10 сентября, 07:03
Август
В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов
6 августа, 14:22
Май
«Я больше его не боюсь». Как живет пермячка, которой муж отрубил руку
14 мая, 09:22
Работал на ГРЭС, любил рыбалку. В Яйве простились с погибшим земляком
Сергей Стряпунин погиб в ходе СВО 17 апреля.
3 мая, 11:39
Апрель
Как подросток убил молодую мать из Прикамья, которую нашли голой? Версия следователей
Подросток был пьян и убивал девушку палкой
25 апреля, 16:40
СМИ: тело пропавшей в Яйве молодой девушки нашли в лесу со следами насилия
23 апреля, 11:04
На неделе потеплеет до +25. Какие населенные пункты Пермского края может затопить
15 апреля, 12:28
Март
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
Февраль
В Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека
16 февраля, 05:51

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