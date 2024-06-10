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Юбилей

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2024
По пермским улицам будет ездить трамвай-музей
На маршруты он выйдет после участия в параде трамваев.
10 июня, 12:01
Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея
В Соликамске идет подготовка к 600-летию города в 2030 году.
19 апреля, 12:21
2023
Стало известно, за сколько можно приобрести памятную монету к юбилею Перми
Серебряная монета в честь 300-летия Перми отчеканена тиражом в три тысячи экземпляров.
6 июня 2023, 14:23
В следующий понедельник в продаже появятся почтовые марка и блок к юбилею Перми
Тираж марки — 150 тысяч штук, блока — 30 тысяч штук.
12 мая 2023, 05:38
В Перми у Органного зала установили пушку
Она станет первым экспонатом фестиваля «Оружие Победы».
5 мая 2023, 13:41
Во второй половине года КСП Перми будет проверять юбилейные объекты
В плане – улица Ленина, сквер у «Урала» и спортобъекты.
28 марта 2023, 07:51
Фестиваль «Оружие Победы» будет проходить в Перми на двух площадках
Откроются экспозиции фестиваля 10 июня.
28 марта 2023, 04:48
Власти Перми определили перевозчика экскурсионного маршрута к юбилею города
Маршрут №300т будет обслуживать ООО «Автобик».
13 марта 2023, 09:09
Власти Перми назвали участников концерта ко Дню города
Хэдлайнером станет певица Zivert.
9 марта 2023, 15:03
2022
«Танго с коровами» триумфально прошло в «Триумфе»
Состоялась премьера концертного исполнения оперы на текст поэмы Василия Каменского.
22 ноября 2022, 07:56
В Перми представлены новые сувениры к юбилею города: конфеты, открытки и лифлеты
Конфеты будут выпущены 15-тысячной партией.
28 сентября 2022, 03:24

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