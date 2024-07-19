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Юрла

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Июль 2024
В ходе СВО погиб 48-летний уроженец Юрлинского округа Андрей Леонтьев
О прощании с мужчиной сообщат позднее.
19 июля 2024, 14:06
Май 2024
Молодой уроженец Юрлинского округа погиб в ходе СВО
Даниле Суворову было 20 лет.
23 мая 2024, 12:04
Апрель 2024
В Прикамье для борьбы с паводком подключили народную дружину
Дружинники побывали в 32 домовладениях в селе Юрла.
23 апреля 2024, 10:55
Март 2024
Сегодня в Юрлинском округе простятся с погибшим в ходе СВО земляком
Владимира Никитина похоронят в деревне Ефремова
24 марта 2024, 06:57
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
Риски половодья в этом году выше, чем в 2023 году.
18 марта 2024, 13:09
Февраль 2024
Житель Юрлы пытался зарезать свою сожительницу, но его остановили свидетели
27 февраля 2024, 12:29

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