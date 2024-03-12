properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Юрша

Выбрать дату
2024
В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчина
12 марта 2024, 06:33
2013
На Юрша-Уинская и Б.Гагарина-Старцева установлена фотовидеофиксация
Оборудование, установленное на двух аварийно-опасных перекрестках Перми, прошло тестовый режим работы и уже считывает нарушения автомобилистов.
28 марта 2013, 04:39
«Сатурн-Р» через суд вернул разрешение на строительство дома
Чиновники настаивали, чтобы компания разработала новый проект жилого дома, соответствующий кадастровому номеру земельного участка.
29 января 2013, 11:36
2010
Макаренко - Уинская - Тургенева: проблемный перекресток
Properm.ru продолжает отслеживать ситуацию с проектами реорганизации главных транспортных развязок города.
13 сентября 2010, 08:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика