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Юсьва

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2025
В Прикамье ликвидировали старинную деревню
23 января, 12:02
2024
Жительница Юсьвы через суд добилась возвращения себе полуторагодовалого сына
29 ноября 2024, 08:38
Он был общительным и отзывчивым человеком. На СВО погиб 49-летний уроженец Юсьвы
В Прикамье простятся с 49-летним кочегаром из Юсьвенского муниципального округа.
23 июля 2024, 11:55
Жительница Юсьвы провела махинацию со средствами материнского капитала
12 апреля 2024, 08:50
Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже
27 марта 2024, 09:38
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
Риски половодья в этом году выше, чем в 2023 году.
18 марта 2024, 13:09
В Пермском крае ликвидируют семь деревень
Присоединение населённых пунктов к Юсьве поможет в газификации домов.
14 февраля 2024, 16:15
Предприниматель из Юсьвы попался на мошенничестве с бюджетными средствами
16 января 2024, 07:14
2013
Жители Юсьвы снова столкнулись с убийством домашнего скота
Сразу в двух хозяйствах села были задушены кролики.
17 июля 2013, 11:30
Юсьва: собаки-живодеры на привязи, но убийства скота продолжаются
Новыми жертвами юсьвинских убийц стали козы.
17 апреля 2013, 02:43
Домашних животных в Юсьве убивала не рысь, а две хозяйские собаки
Убийцы скота были застигнуты на месте преступления. Одну из собак удалось ранить.
5 апреля 2013, 09:32
Жители Юсьвы не уверены, что их домашних животных убивает рысь
Местные охотоведы склоняются к версии о собаке-убийце.
5 апреля 2013, 05:52
Новыми жертвами таинственного зверя в Юсьве стали 60 кроликов
Аппетиты коми-пермяцкой «чупакабры» растут с каждым днем.
3 апреля 2013, 07:59
2012
Суд оправдал женщину, применившую «черную магию» к помощнику прокурора
В действиях жительницы села Юсьва не было оскорбления, решила судебная коллегия.
20 января 2012, 03:45

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