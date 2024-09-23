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Сентябрь
В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации
23 сентября, 10:09
Июль
Ученые раскрыли истинную причину старения
9 июля, 06:27
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
Июнь
В Прикамье от укусов клещей пострадали свыше 12 тысяч человек
14 июня, 02:34
Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару
7 июня, 05:53
Апрель
В Перми подтверждён очередной случай заболевания корью
25 апреля, 16:28
Март
Появилась информация о вспышке опасного заболевания в пермском офисе РЖД
21 марта, 09:54
Февраль
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха
16 февраля, 07:08
Январь
Кому нельзя купаться в крещенской проруби? Рекомендации Роспотребнадзора
16 января, 06:11

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