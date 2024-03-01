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Заброшенная поликлиника

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2024
В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу
Она будет функционировать в интересах спортивного кластера, запланированного в данном районе.
1 марта 2024, 10:00
2023
Здание поликлиники на ул. Лебедева в Перми восстановят за 631 миллион рублей
Эта сумма заложена на восстановление объекта культурного наследия в краевой адресной инвестпрограмме.
3 октября 2023, 09:43
2011
Покупателя здания по Лебедева, 11 обяжут сохранить его архитектурный облик
Покупатель не только обязуется в течение года сохранить целевое назначение объекта, но и выполнять охранные функции по отношению к зданию.
18 ноября 2011, 05:12

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