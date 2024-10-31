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Задержание

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Октябрь
Жителя Куеды обвиняют в подготовке заказного убийства
31 октября, 03:29
В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой
30 октября, 08:17
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина
21 октября, 12:30
Сентябрь
В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан
22 сентября, 05:35
Август
В Прикамье задержали виновника смертельного ДТП в поселке Лямино
20 августа, 10:10
Июль
Фото. В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков
23 июля, 05:15
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
18 июля, 03:06
Май
В Прикамье полиция задержала 29-летнего налетчика с игрушечным пистолетом
27 мая, 10:53
Руководителя кунгурского «Водоканала» подозревают в хищении двух миллионов
16 мая, 06:09
Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье
8 мая, 18:16
Видео. В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края
7 мая, 13:35
Апрель
Главу МЧС Чечни жестко задержали в Дагестане, но потом отпустили
18 апреля, 07:37
Март
«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО
На мужчину напали в начале марта.
29 марта, 06:16
Полицией Перми задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в сбыте мефедрона
25 марта, 12:01
Количество погибших во время теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек
23 марта, 13:41
В Екатеринбурге задержали пермяка, который находился в федеральном розыске
20 марта, 04:43
В Прикамье осудят жителя Челябинской области за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД
18 марта, 07:15
Февраль
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
В Прикамье сотрудники полиции расстреляли отказавшийся останавливаться автомобиль
Два пассажира автомобиля получили огнестрельные ранения. Полицейские подпали под проверку следствия.
20 февраля, 07:16

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