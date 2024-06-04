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Задержка рейса

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Июнь
В аэропорту Перми почти на 10 часов задержался рейс до египетского города
4 июня, 05:01
Май
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
Апрель
Вылет самолета из Перми в Москву задержали на два с половиной часа
6 апреля, 12:23
Февраль
В пермском аэропорту буйный пассажир едва не сорвал рейс в Сочи
1 февраля, 06:21
Сентябрь 2023
Из-за выкатившегося с полосы самолета в Перми задерживают рейсы
23 сентября 2023, 10:25

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