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Задымление

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2024
Видео. В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
Причина задымления неизвестна.
11 июля 2024, 05:35
2016
«Немного подкоптились»: в Перми задымился трамвай №8
Инцидент произошел в 6:40 утра.
7 февраля 2016, 07:20
2015
На Рабочем поселке задымился автобус с пассажирами
Никто не пострадал, но некоторым пермякам пришлось дважды пересаживаться со сломанного автобуса.
9 ноября 2015, 04:59
2011
Причиной задымления здания ЗС Пермского края стал горевший мусор
После обнаружения возгорания сотрудники Законодательного Собрания самостоятельно организовали эвакуацию.
7 сентября 2011, 09:08
В здании Законодательного Собрания произошел пожар
В результате пожара помещение ЗС было задымлено.
7 сентября 2011, 07:12

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