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Загрязнение

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2024
Стала известна причина ярко-салатовой окраски воды в Чусовой
19 июля, 08:58
В Перми возбудили дело из-за погибших в мазуте уток
Пока неизвестно, кто загрязнил реку.
12 апреля, 03:08
Пермяки заметили масляное пятно на Каме длиной в несколько километров
27 марта, 12:13
Минприроды обязали ликвидировать крупную свалку в лесу под Соликамском
20 марта, 16:53
Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут
Отобраны пробы воды, обследован коллектор.
18 марта, 16:53
В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки
В речку Гусянка грузовик слил нефтесодержащую жидкость.
18 марта, 04:59
2023
Пермский край оказался на 16 месте в России по уровню выбросов в атмосферу
28 июня 2023, 03:45

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