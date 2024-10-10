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Загс

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Октябрь
В Перми в сентябре родилось почти 900 малышей
10 октября, 16:49
Сентябрь
Пермяки смогут пожениться в красивую дату в необычной локации
23 сентября, 07:48
В Перми на 10% вырос спрос на смену имени и фамилии
23 сентября, 04:57
В Перми за август родилось 940 малышей
16 сентября, 04:42
Июль
В Перми с начала года родились 60 двоен
12 июля, 11:29
Пермские власти подарят многодетным семьям ложки
3 июля, 09:19
Июнь
В мае 2024 года в Прикамье выросло количество браков
10 июня, 02:38
С 2025 года пермяки смогут получить свидетельство о смерти онлайн
6 июня, 04:24
В мае в Перми родились почти тысяча малышей
5 июня, 06:11
Май
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
20 мая, 09:59
Пермяки смогут зарегистрировать брак во время «Свадебной ночи»
3 мая, 02:47
Апрель
В Соликамске родилась первая в этом году для Прикамья тройня: Артур, Арсений и Леонид
Для Соликамского округа это первая за десять лет тройня.
11 апреля, 04:39
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
9 апреля, 06:03
В апреле в Пермском крае ожидается большое количество свадеб
8 апреля, 04:39
Март
Пермякам предложили регистрировать браки в выставочном центре
13 марта, 07:38
Пермяки начали чаще разводиться, чем жениться
7 марта, 05:02
Февраль
В ЗАГСе Прикамья рассказали о самых необычных именах детей в 2023 году
7 февраля, 11:57
Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году
2 февраля, 15:38
Январь
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
19 января, 10:00
Декабрь 2023
Стало известно, как работают отделы ЗАГС в Перми в длинные новогодние выходные
26 декабря 2023, 05:20

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