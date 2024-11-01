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Закамск

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2024
На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО
1 ноября, 05:00
Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске
16 октября, 12:53
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
17 августа, 13:52
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
29 июля, 07:46
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
17 июля, 12:26
В Перми 5 июля пройдет фестиваль уличных музыкантов
3 июля, 10:10
Для фестиваля «Причал» в Перми ищут молодых музыкантов
26 июня, 05:24
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтров
26 июня, 04:18
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
Видео. По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи
10 июня, 11:33
В Пермь отправился электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» для речного маршрута до Закамска
23 мая, 09:32
В парке «Счастье есть» в Закамске появится «летающий диван»
21 апреля, 08:00
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
17 апреля, 05:16
Верфь «Эмпериум» спустила на воду круизный катамаран для Перми
8 апреля, 06:32
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
26 марта, 06:09
«Милое и душевное место». Пермячка выпустит духи, посвященные Закамску
Аромат разрабатывается с конца прошлого года.
19 марта, 08:47
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
13 марта, 05:33
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45
2023
В Перми появятся памятники князю и инженеру
Решение об установке двух новых монументов в Мотовилихе и Закамске принял городской совет по топонимике.
26 октября 2023, 12:55

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