properm.ru
ГлавноеВсе новости

Заключение под стражу

Выбрать дату
Октябрь
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
Сентябрь
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33
Июль
Иностранец, год проживший в РФ по поддельному паспорту, попал в пермское СИЗО
26 июля, 10:02
Фото. В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков
23 июля, 05:15
Март
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
26 марта, 07:10
Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды
13 марта, 06:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика