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Заключенные

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Апрель
Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»
17 апреля, 16:33
Февраль
В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках
14 февраля, 02:51
Ноябрь 2023
В Соликамске вынесли приговор за избиение осужденных колонии строгого режима
21 ноября 2023, 05:55
Сентябрь 2023
Почему исправцентр для заключенных в Прикамье строят возле домов. Отвечает Минтербез
Осужденных трудоустроят в АО «Пермтрансжелезобетон».
20 сентября 2023, 06:02
В Краснокамске рядом с жилыми домами откроют исправительный центр для заключенных
9 сентября 2023, 06:49
Август 2023
В пермских колониях стало на три тысячи заключенных меньше
21 августа 2023, 09:34
Заключенные в Прикамье за полгода выпустили товаров и оказали услуг на 800 миллионов
5 августа 2023, 06:58

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