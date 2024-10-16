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Закон

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В Прикамье принят закон о появлении вытрезвителей с 2025 года
16 октября, 03:34
Коммунальщиков будут жестче наказывать за ржавую воду и отключение тепла зимой
4 июня, 05:58
В Прикамье возрождают вытрезвители
31 мая, 12:38
Госдума оценит законопроект о бесплатном проезде по платным трассам для ФСБ и ВС РФ
31 мая, 05:00
Депутаты отказались сокращать рабочую неделю в России до 39 часов
7 мая, 08:03
Россияне могут ежемесячно без комиссии переводить до 30 млн рублей между счетами
2 мая, 10:16
В Прикамье приостановили разработку закона о штрафах за склонение к аборту
9 апреля, 05:11
Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае
5 апреля, 07:44
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
28 марта, 05:56
Следователи Прикамья начали проверку факта обстрела машины с подростками
20 февраля, 13:22
Какой контент в соцсетях может привести к проблемам с законом?
Контент в интернете может развлекать, смешить, удивлять, в том числе неприятно, например крупными штрафами или даже уголовным преследованием.
9 февраля, 10:21
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
2 февраля, 09:04
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон о лишении имущества за фейки об армии
24 января, 11:07
2023
Срочников в России обязали сдавать паспорта на время службы в армии
11 декабря 2023, 05:03
«Девочек надо учить варить борщ». Госдума внесла поправки в закон об образовании
6 декабря 2023, 12:50
Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении
5 декабря 2023, 15:23
Вступил в силу закон, защищающий от кражи денег с карты
20 октября 2023, 21:53
Депутаты предложили давать дополнительную неделю отпуска россиянам. Но не всем
20 октября 2023, 04:55
В Прикамье хотят запретить продажу вейпов в киосках и ларьках
Индивидуальных предпринимателей уже карают крупными штрафами.
25 сентября 2023, 10:15
Путин подписал указ о цифровом паспорте. Показываем документ
19 сентября 2023, 05:26

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