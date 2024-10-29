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Законодательное собрание

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Октябрь
В Прикамье вырастет стоимость трудового патента для иностранцев
29 октября, 14:18
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
Сентябрь
Спецпроект
Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть
Парламентарии приняли новые поправки в бюджет, а также высказались о мерах поддержки молодых пермяков.
С карты Пермского края исчезнет деревня Паньково, образованная в 1698 году
20 сентября, 02:56
Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены
16 сентября, 13:29
В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата
10 сентября, 06:36
Август
Валерий Сухих: Общественные организации являются значимым партнером для государства
22 августа, 13:11
Валерий Сухих: Целевое обучение стало популярным в Пермском крае
20 августа, 15:04
Власти Пермского края намерены выделить ещё 2 миллиарда на здравоохранение
20 августа, 04:35
Валерий Сухих рассказал о повестке пленарного заседания краевого парламента
19 августа, 12:13
Июнь
Довыборы депутатов Заксобрания Пермского края в сентябре будут идти три дня
13 июня, 12:31
Май
В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам
Такое решение приняли депутаты краевого Заксобрания
24 мая, 16:15
Депутаты парламента Пермского края приняли отставку Алексея Инюткина
23 мая, 07:48
Завтра в Законодательном собрании Прикамья может стать на одного депутата меньше
Будет рассмотрено заявление Алексея Инюткина о сложении полномочий.
22 мая, 13:40
Внука бывшего губернатора Пермского края пытаются признать банкротом
22 мая, 04:38
Валерий Сухих: Регион адаптировался к непростым условиям санкционного давления
23 мая состоится очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края. Среди ключевых вопросов повестки — вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета за прошлый год и законопроект о Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.
21 мая, 06:05
Дмитрий Махонин: «Стратегия СЭР определяет ключевые направления развития региона»
17 мая, 14:18
Краевой избирком передал в Заксобрание предложения по участию иноагентов в выборах
Таким образом региональное законодательство Пермского края будет приведено в соответствие с федеральным.
17 мая, 11:05
Депутат заксобрания вышел из состава учредителей крупнейшего розария в Прикамье
13 мая, 07:10
Апрель
Валерий Сухих: Награждение почетным знаком — это признание заслуг детей
В Прикамье вдвое увеличат размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»
18 апреля, 12:01

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