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Законодательство

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Октябрь
В Прикамье могут изменить порядок продажи земель сельхозназначения
5 октября, 06:19
Сентябрь
Бороться с недобросовестными застройщиками станет еще труднее
3 сентября, 10:37
Август
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
23 августа, 03:49
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
21 августа, 08:53
Пермским школьникам разрешат использовать телефоны только в двух случаях
16 августа, 06:30
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
13 августа, 07:45
В Пермском крае думают разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек
9 августа, 05:30
Июль
В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами
25 июля, 05:45
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
18 июля, 09:28
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
В Прикамье жителей Чайковского осудят за фиктивную постановку на учет иностранцев
9 июля, 08:10
Май
Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений
29 мая, 02:20
Пермская прокуратура выявила нарушения в деятельности 26 охотничьих хозяйств
25 мая, 12:11
Апрель
Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля
12 апреля, 07:41
Февраль
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг
19 февраля, 11:55
Спецпроект
Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать
Об основных положениях закона, о том, что нужно знать о его применении — в нашем материале.
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Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России
14 октября 2023, 12:01

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