properm.ru
ГлавноеВсе новости

Законопроект

Выбрать дату
2024
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября, 10:18
Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми
22 октября, 08:19
В Прикамье принят закон о появлении вытрезвителей с 2025 года
16 октября, 03:34
Закон о запрете дневного шума в квартирах в Пермском крае прошел публичное обсуждение
8 октября, 07:06
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
В Прикамье предлагают ввести ограничения на время работы «наливаек» в домах
2 октября, 10:42
Только три городских округа может остаться в Пермском крае
30 сентября, 07:39
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков
11 сентября, 06:33
В Прикамье предлагается повысить штрафы за незаконную торговлю
27 августа, 09:07
Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей
19 июля, 03:50
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
18 июля, 09:28
С карты Пермского края уберут две деревни Уинского округа
12 июля, 10:32
В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье
22 апреля, 07:44
Планируется вдвое увеличить размер выплаты за знак «Гордость Пермского края»
Сейчас она составляет 5 тысяч рублей.
5 апреля, 12:37
В Госдуме предложили запретить рекламу у иноагентов
10 февраля, 12:13
Власти Прикамья могут получить 50 млн рублей от приватизации нереализованных объектов
9 февраля, 10:06
Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку
25 января, 13:04
В Пермском крае отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь
25 января, 12:16
2023
Депутаты предложили давать дополнительную неделю отпуска россиянам. Но не всем
20 октября 2023, 04:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика