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Закрытие

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Октябрь
В Перми снесут проработавший более 20 лет торговый павильон
1 октября, 03:47
Сентябрь
Харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана
17 сентября, 02:52
Август
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
27 августа, 11:15
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
21 августа, 11:35
Июнь
После заражения клиента сальмонеллёзом закрыли пермское кафе «Шаурма №1»
28 июня, 02:32
Май
В Перми перекрыли мост по улице Карпинского
25 мая, 05:58
В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами
23 мая, 05:50
Январь
В Добрянском округе Прикамья откроется парк ледопадов
Посетить ледовый городок можно будет менее, чем через две недели.
9 января, 06:52

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