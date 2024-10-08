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Октябрь
В Перми по семи автобусным маршрутам не удалось найти перевозчика
8 октября, 04:22
В Перми снова ищут подрядчика для достройки медцентра за 999,4 миллиона
1 октября, 03:27
Сентябрь
На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей
7 сентября, 08:21
В Перми ищут подрядчика на уборку от снега административных зданий
2 сентября, 04:51
Июль
Пермское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке оказания услуг больнице
9 июля, 06:30
Июнь
В Перми для гимназии № 5 установят спортивную площадку почти за 46 миллионов рублей
15 июня, 11:45
Апрель
В Пермском крае построят ледовый дворец за 282 миллиона рублей
Объект должен появиться до конца 2025 года.
24 апреля, 12:45
За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения
24 апреля, 07:23
Выбрана компания, которая поставит в вуз Перми БПЛА за 2 миллиона рублей
20 апреля, 10:17
Карусель за 10 миллионов в Пермь поставит учредитель парка аттракционов в ДНР
Аттракцион должен быть изготовлен в этом году.
12 апреля, 09:12
Власти выбрали компанию, которая очистит русло реки Гайва в Перми
3 апреля, 05:17
Март
Федеральные блогеры будут несколько дней пить и есть за счет пермяков
30 марта, 13:28
Рояль за 6 млн для хоровой капеллы мальчиков в Перми поставит компания из Питера
Начальная цена на рояль и доставку составляла почти 11 млн рублей.
19 марта, 07:54
В Перми выбрали компанию, которая построит новое здание отдела полиции за 665 млн
11 марта, 08:15
Пермский театр отменил закупку премиального кроссовера из-за ошибки в техзадании
7 марта, 09:15
Пермский театр кукол объяснил необходимость покупки премиального кроссовера
На приобретение машины выделено 3,6 млн рублей.
6 марта, 07:00
Пермский театр кукол хочет купить премиальный кроссовер за 3,6 миллиона рублей
В ходе торгов цена автомобиля может снизиться.
5 марта, 08:49
Немецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млн
4 марта, 09:26
Февраль
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
16 февраля, 10:47
Пермские власти выбрали компанию для уничтожения техники Apple
6 февраля, 05:37

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