properm.ru
ГлавноеВсе новости

Заостровка

Выбрать дату
2024
В Перми откроются еще два мобильных пункта вакцинации
23 сентября, 10:09
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
На пермском китайском рынке в Заостровке откроется фудкорт многонациональной кухни
9 января, 05:57
2023
Спецпроект
Что скрывает дикий пляж, спрятанный между Парковым и Заостровкой
Район глазами фотокорреспондента Properm.ru.
Спецпроект
Здесь еще живут. Руины, хтонь и безнадега умирающего клочка Заостровки
Район глазами фотокорреспондента Properm.ru.
В Перми появилась странная башня. Никто не знает, что это
19 сентября 2023, 10:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика