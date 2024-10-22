properm.ru
ГлавноеВсе новости

Запрет

Выбрать дату
2024
Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми
22 октября, 11:15
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкоголь
Нарушение запрета грозит административным штрафом.
29 июля, 11:00
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
19 июля, 03:33
На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде
17 июля, 08:41
Прокуратура требует запретить клип DJ Smash
В клипе диджей и рэпер предстали в образах католических священников.
29 июня, 10:46
В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя
10 июня, 10:36
В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя
Ранее, 28 мая, такое ограничение вводилось из-за Дня пограничника.
30 мая, 06:02
В День пограничника в пермских магазинах запретят продавать спиртное
24 мая, 07:28
Пермякам запретили брать в самолет штопоры и ртутные тонометры
21 мая, 12:31
В День Победы в Прикамье нельзя будет купить алкоголь
3 мая, 09:49
Пермякам запретили готовить шашлыки в майские праздники. Правда ли это?
24 апреля, 02:52
Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника
22 апреля, 08:56
С 1 апреля в Перми введен запрет на светодинамические вывески
19 апреля, 12:58
В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя
10 апреля, 09:14
В Прикамье приостановили разработку закона о штрафах за склонение к аборту
9 апреля, 05:11
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
26 марта, 08:58
Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений
5 марта, 11:42
Суд в Санкт-Петербурге запретил песню березниковского рэпера Scally Milano
18 января, 12:53
2023
Больше половины пермяков выступили за запрет проката электросамокатов
31 октября 2023, 08:24
Склады, базы и сенокосы. В МЧС назвали места, где нельзя курить вейпы и кальяны
Ведомство также уточнило само понятие курения.
11 октября 2023, 07:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика