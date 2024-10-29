properm.ru
ГлавноеВсе новости

Запрет алкоголя

Выбрать дату
2024
В День народного единства в Прикамье запретят продажу алкоголя
29 октября, 11:59
На территории Пермского края введут сухой закон. Но не везде
17 июля, 08:41
В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя
Ранее, 28 мая, такое ограничение вводилось из-за Дня пограничника.
30 мая, 06:02
В День пограничника в пермских магазинах запретят продавать спиртное
24 мая, 07:28
В День Победы в Прикамье нельзя будет купить алкоголь
3 мая, 09:49
Пермякам запретят покупать алкоголь из-за праздника
22 апреля, 08:56
2023
В Перми 4 ноября не будут продавать алкоголь
23 октября 2023, 08:54
Пермякам запретят покупать алкоголь в розницу 1 сентября
22 августа 2023, 07:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика