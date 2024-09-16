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2024
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
Самые высокие зарплатные ожидания в Москве и Владивостоке.
16 сентября 2024, 07:47
2015
«Пальцы из теста» и «шрамы в домашних условиях»: как пермяки готовятся к Хэллоуину
Каждый октябрь пермяки в поиске Яндекса задают порядка 80 тыс. запросов на тему Дня всех святых.
30 октября 2015, 09:50
2010
Google обратили против Саркози
Президент Франции стал жертвой так называемого «гуглбомбинга».
7 сентября 2010, 10:28

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