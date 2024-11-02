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Заработная плата

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Ноябрь
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
Октябрь
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
Пермякам обещают к 2027 году зарплату почти в 120 тысяч рублей. К чему это приведет?
22 сентября, 08:04
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
6 сентября, 10:02
Средняя зарплата педагогов в Прикамье увеличилась за год на 22%
2 сентября, 08:29
Август
Жителей Прикамья приглашают работать в столичный аэропорт за 200 тысяч рублей
7 августа, 10:21
Июль
За год заработная плата дальнобойщиков в Перми выросла на 24%
10 июля, 04:34
Июнь
Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%
27 июня, 10:20
Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу
26 июня, 02:50
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
7 июня, 11:03
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
3 июня, 11:06
Май
В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы
24 мая, 11:23
Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы
21 мая, 02:42

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