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Зарплата

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Ноябрь
Номинальная зарплата в Прикамье превысила 70 тысяч рублей в месяц
2 ноября, 15:10
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
Октябрь
Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
В Прикамье на треть вырос спрос на поваров
21 октября, 14:08
Сотрудник интерната из Закамска отсудил у учреждения более 100 тысяч рублей
1 октября, 17:04
Сентябрь
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
6 сентября, 03:48
Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами
3 сентября, 04:40
Август
Найдена вакансия для пермяков с зарплатой под 200 тысяч. Опыт не нужен
22 августа, 05:42
В Пермском крае выдали 1,4 тысячи льготных кредитов IT-специалистам
6 августа, 06:18
Стало известно, где пермякам платят больше всего, а где зарплаты — самые низкие
5 августа, 08:26
Июль
Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей
30 июля, 09:24
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%
21 июля, 05:06
Жить стало веселее. В Прикамье резко вырос спрос на работников творческих профессий
12 июля, 06:49
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
8 июля, 10:25
Июнь
Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты
17 июня, 03:43
Май
Почему россияне стали больше тратить денег, но не на продукты
31 мая, 16:27
Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы
21 мая, 02:42
Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата
17 мая, 05:32
Педагоги Пермской хоровой капеллы через суд добились выплаты заработной платы
16 мая, 09:49

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