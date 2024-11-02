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Зарплаты

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2024
Номинальная зарплата в Прикамье превысила 70 тысяч рублей в месяц
2 ноября, 15:10
Стало известно, на каком месте Прикамье в рейтинге регионов с высокими зарплатами
3 сентября, 04:40
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Стало известно, где пермякам платят больше всего, а где зарплаты — самые низкие
5 августа, 08:26
Названа отрасль в Перми, в которой самые высокие зарплаты
8 июля, 10:25
Аналитики сообщили, где в Прикамье больше всего выросла предлагаемая зарплата
17 мая, 05:32
Стало известно, где в Перми обещают самые высокие зарплаты
12 апреля, 07:51
Стали известны самые высокие заработки в здравоохранении Прикамья
5 апреля, 10:32
Названа отрасль, в которой в Пермском крае в 2023 году была самая большая зарплата
Больше всего в Прикамье получали сотрудники химической промышленности.
19 марта, 04:43
2023
Сотрудники скорой помощи из Прикамья обратились к Путину из-за проблем с зарплатой
В видеообращении приняли участие 18 человек.
9 декабря 2023, 07:32
Стало известно, в каких сферах пермякам платят больше, а где — меньше
Среднемесячная начисленная зарплата в регионе достигла 57,5 тысяч рублей.
6 декабря 2023, 04:38
За год начисленная заработная плата пермяков выросла на 11,5%
24 ноября 2023, 11:35
В Прикамье всего 8% работающих имеют зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц
20 ноября 2023, 06:15
В Пермском крае посчитали средний класс. А вас к нему отнесли?
24 июля 2023, 09:13
Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 14%. Кто получает больше всего
29 июня 2023, 13:04
Аналитики раскрыли, сколько жителей Пермского края находятся за чертой бедности
20 июня 2023, 03:01
В России снижается уровень бедности, но радоваться рано
За чертой бедности живут почти 20 млн человек.
14 июня 2023, 07:47

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