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Застройка

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Октябрь
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
У ТРК «СпешиLove» началась подготовка к строительству нового ЖК
10 октября, 04:06
Сентябрь
В Перми планируют установить зону для строительства крытого футбольного манежа
22 сентября, 11:22
Аквапарк в Камской долине обойдется инвестору в 8 миллиардов рублей
19 сентября, 13:48
Август
В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка
15 августа, 08:26
В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?
На его месте планируют построить торговый центр.
2 августа, 07:49
Июль
В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс
31 июля, 09:13
В Перми проект новой сцены оперного театра прошел историко-культурную экспертизу
25 июля, 10:38
Апрель
Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье
27 апреля, 11:55
Девелопер дома Mariinsky планирует построить ЖК в микрорайоне Запруд
27 апреля, 06:31
В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом
25 апреля, 12:27
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
24 апреля, 11:27
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей
18 апреля, 07:26
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
Спецпроект
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Местные жители выступают против.
Март
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
28 марта, 12:36
Февраль
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»
На территории будет восстановлено футбольное поле, построен Дом спорта и жилые здания.
19 февраля, 07:08
Январь
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07
Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести
31 января, 09:48

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