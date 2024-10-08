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2024
В пермских лесах закончен противопожарный сезон
8 октября, 02:59
Спецпроект
Загадочная смерть студента и половодье. Главные новости недели в Пермском крае
Коротко рассказываем о пяти новостях, которыми запомнились последние несколько дней.
Ученый из ПГНИУ рассказал, возможен ли в Прикамье паводок как в Орске
6 апреля, 08:02
Синоптики рассказали, каким будет лето в Пермском крае
29 марта, 09:56
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
6 января, 06:34
2023
Русло Камы в Перми высохло более чем наполовину, несмотря на дожди. Почему?
При этом ситуация в реках бассейна Камского водохранилища улучшается.
13 ноября 2023, 07:12
Период засухи в Пермском крае заканчивается
28 августа 2023, 07:24

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