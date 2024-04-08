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Затмение

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2024
Сегодня Землю накроет полное солнечное затмение
Пермские астрономы рассказали, где можно его увидеть.
8 апреля 2024, 05:52
2023
Этой ночью пермяки смогут увидеть частное лунное затмение
В некоторых территориях Луна приобретет красноватый оттенок.
28 октября 2023, 12:38
2015
Спецпроект
Как пермяки наблюдали за затмением. Фоторепортаж из планетария
Рентгеновские снимки, дискеты, зеркальная бумага - это еще не весь список подручных материалов.
2010
Пермь в заголовках: вторник
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий вторника, 21 декабря.
21 декабря 2010, 15:38
В Перми «психи» не заметили лунного затмения
Пермская краевая психбольница работает в обычном режиме. Пациенты спокойны.
21 декабря 2010, 11:35

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