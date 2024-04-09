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Зато звездный

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Апрель
Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей
Реализация проекта стала возможной благодаря краевой поддержке.
9 апреля, 13:15
Октябрь 2023
Минобороны РФ исключило поселок в Пермском крае из запретной зоны
Территорию можно будет использовать для развития бизнеса или других нужд.
10 октября 2023, 07:32
Август 2023
В Прикамье водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу
Ребенок переходил дорогу, выйдя из-за припаркованной машины.
26 августа 2023, 10:55

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