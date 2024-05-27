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Затопление

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Май
В Дзержинском районе Перми затопило детский садик «Уральские Самоцветы»
27 мая, 06:36
Апрель
В МЧС рассказали, какие территории Прикамья на особом контроле в сезон паводка
23 апреля, 07:25
В Пермском крае затопило автомобильные мосты — вода не уходит несколько дней
Связь с несколькими деревнями осуществляется через пешеходные мосты.
22 апреля, 05:45
Специалисты предупреждают об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае
22 апреля, 03:03
Будет ли в Перми наводнение как Орске? Разбираемся в работе Камской ГЭС
19 апреля, 07:01
Следком РФ возбудил уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Орске
6 апреля, 10:05
Март
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья может затопить весной 2024 года
18 марта, 13:09

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