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Здание

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Ноябрь
В Перми продается торговый центр за 55 миллионов рублей
12 ноября, 11:27
На набережной в Закамске закончили строить здание для клуба моржей и занятий ГТО
1 ноября, 05:00
Октябрь
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
Июль
В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание
29 июля, 04:20
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля, 10:46
Июнь
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
19 июня, 04:51
Май
Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу
7 мая, 14:25
Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей
7 мая, 10:40
Апрель
В Большом зале филармонии Перми восстановят витражное остекление
26 апреля, 12:21
Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища
5 апреля, 06:10
Февраль
В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken
19 февраля, 11:13
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
11 февраля, 05:36
Экс-чиновник Прикамья продает бывший профилакторий химзавода за 55 миллионов рублей
9 февраля, 10:58
Январь
​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу
17 января, 12:19
Декабрь 2023
Экс-глава снесенного на Качканаре монастыря открыл буддийский центр под Хохловкой
25 декабря 2023, 05:05

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