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Здоровье

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Октябрь
Снизилось еженедельное число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в Прикамье
30 октября, 06:31
В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи
18 октября, 10:26
Дети с муковисцидозом в опасности — могут остаться без самого нужного лекарства
17 октября, 13:59
В ТРЦ «Планета» можно сделать прививку от гриппа. График работы
8 октября, 11:32
Каждый пятый пенсионер в Прикамье получает пенсию почтой
1 октября, 05:57
Сентябрь
Жители Прикамья могут сделать прививку от гриппа в шести пунктах вакцинации. Адреса
30 сентября, 12:57
В Перми открывается еще один мобильный пункт вакцинации
19 сентября, 04:36
Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет
17 сентября, 06:02
Новый метод исследования кровеносных сосудов впервые применили в Пермском крае
16 сентября, 09:07
Как химическая завивка влияет на здоровье? Рассказали ученые Пермского Политеха
13 сентября, 11:04
В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
11 сентября, 04:29
Этой осенью в Перми вновь в торговых центрах будут действовать прививочные пункты
8 сентября, 07:43
Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос
7 сентября, 07:20
Август
В Прикамье проходит Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей
30 августа, 09:19
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Июль
Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова
31 июля, 05:15
Психолог предупредила о серьезных последствиях недосыпа
24 июля, 09:24
В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?
24 июля, 06:05
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля, 05:02
Мост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
10 июля, 10:49

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