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Здравоохранение

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Ноябрь
В Прикамье приемам первой помощи обучат более половины населения
2 ноября, 02:36
Октябрь
По делу о поставке фальшивых СИЗов допрашивали пермского министра здравоохранения
25 октября, 11:13
В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ
8 октября, 05:06
В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации
7 октября, 16:41
В Прикамье на 6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
7 октября, 15:15
С 2025 года в Прикамье вводятся новые меры поддержки работников здравоохранения
1 октября, 11:43
Сентябрь
В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов
23 сентября, 06:13
В Пермском крае больница не расплатилась с подрядчиками и поставщиками
21 сентября, 06:20
В этом году в Прикамье отремонтируют 44 медицинских учреждения
18 сентября, 06:29
В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа
17 сентября, 08:31
Август
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа, 12:53
Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?
15 августа, 12:56
В Пермском крае от укусов клещей пострадали 25,6 тысячи человек
9 августа, 03:47
Стало известно, почему так мало терапевтов в пермской поликлинике №5
7 августа, 03:50
Июль
В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек
26 июля, 03:46
В Перми определен подрядчик для строительства новой поликлиники
Строительством объекта займется компания ООО «Фортэкс».
19 июля, 13:05
В Перми поликлинику оштрафовали за нарушения в обороте наркотических веществ
5 июля, 09:10
В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов
4 июля, 13:17
Идея трансформировать сельских почтальонов в медики подвергается критике
4 июля, 11:19
Медики из Прикамья стали призерами Всероссийского конкурса профмастерства — 2024
2 июля, 04:43

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