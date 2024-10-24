Земельный участок

Спецпроект

Участки в районах Пермского края достаются чиновникам и их друзьям за копейки. Расследование Properm.ru

Региональные меры поддержки, направленные на предоставление земель для сельскохозяйственного производства, ведения хозяйства, а также жилищного строительства четко регламентированы. Фактически любой может претендовать на землю вблизи береговой зоны, полях или квартале жилой застройки, если найдет свободную территорию и подаст заявку. Properm.ru выяснили, что пробелами в контроле за распределением активно пользуются муниципальные служащие: имея доступ к информации, они способны уходить от реальных торгов и реализовывать землю заинтересованным лицам по цене в разы ниже рыночной.