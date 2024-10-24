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Земельный участок

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2024
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер
23 сентября, 08:59
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Новый закон позволит изымать дачные участки у владельцев. Как обезопасить землю?
15 августа, 11:09
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля, 10:46
Власти Прикамья разрешили использовать под мечеть участок в Верхней Курье
8 июля, 04:40
Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублей
7 мая, 10:40
Администрация Перми планирует отдать под застройку участок в Нижней Курье
27 апреля, 11:55
На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс
22 апреля, 04:45
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
13 апреля, 05:38
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
Жители Култаевского поселения в Прикамье просят президента передвинуть столб
6 апреля, 10:39
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
28 марта, 10:42
Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
16 марта, 13:02
В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок
Несколько лет здание пытались разобрать мародеры.
6 марта, 08:03
В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken
19 февраля, 11:13
2023
Многодетным семьям в Перми передадут более 400 земельных участков
26 сентября 2023, 07:52
2020
Спецпроект
Участки в районах Пермского края достаются чиновникам и их друзьям за копейки. Расследование Properm.ru
Региональные меры поддержки, направленные на предоставление земель для сельскохозяйственного производства, ведения хозяйства, а также жилищного строительства четко регламентированы. Фактически любой может претендовать на землю вблизи береговой зоны, полях или квартале жилой застройки, если найдет свободную территорию и подаст заявку. Properm.ru выяснили, что пробелами в контроле за распределением активно пользуются муниципальные служащие: имея доступ к информации, они способны уходить от реальных торгов и реализовывать землю заинтересованным лицам по цене в разы ниже рыночной.

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