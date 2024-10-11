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Земельный вопрос

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Спецпроект
Закон хорош, да подвели дороги
Многодетные семьи Прикамья не желают брать участки без водопровода и прочих полезных коммуникаций.
2023
В Перми вдвое выросло число заявителей, получающих онлайн-услуги в земельной сфере
8 декабря 2023, 08:20
2022
Спецпроект
Жители Верхней Курьи уверены, что участок, на котором 40 лет стояла детская площадка, похищен
«Похитили участок!» – с таким письмом обратились в редакцию Properm.ru жители Верхней Курьи. Что там произошло, разбирался наш журналист.

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