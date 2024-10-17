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Землепользование

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2024
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября 2024, 12:47
В Перми планируется строительство нового лечебного корпуса за 50 миллионов
Корпус будет находиться на территории городской клинической больницы имени М. А. Тверье.
23 сентября 2024, 06:13
В Перми планируют установить зону для строительства крытого футбольного манежа
Сдать объект планируется в 2028 году.
22 сентября 2024, 11:22
В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом
Обе территории будут застроены жилым сектором.
25 апреля 2024, 12:27
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
В данный момент идет разработка концепции проекта с учетом объектов культурного наследия, находящихся на территории выделенного под строительство участка.
28 марта 2024, 12:36
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
У комиссии возникли вопросы касательно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект отправлен на доработку.
31 января 2024, 12:07
Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести
На его месте будет возведен бизнес-центр.
31 января 2024, 09:48
2014
Три участка в Новых Лядах выделят под строительство парков и бульваров
Сейчас эти участки находятся в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения.
25 июня 2014, 11:46

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