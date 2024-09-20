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Землетрясение

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2024
Самое сильное землетрясение за последние 25 лет потрясло Тайвань: погибли люди
3 апреля, 12:54
В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?
23 января, 11:27
2023
В Пермском крае зафиксировано землетрясение. Что говорят специалисты
Специалисты говорят, что оно было слабым и не представляло опасности.
29 сентября 2023, 07:42
Сейсмологи зафиксировали землетрясение возле Перми
23 июня 2023, 11:26
Будет ли землетрясение в Перми: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
6 марта 2023, 11:42
«Два часа провели в машине, ожидая новых толчков». Очевидцы — о землетрясении в Турции
В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибло не менее 76 человек.
6 февраля 2023, 06:39

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