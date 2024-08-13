Спецпроект

Многодетная земля. Как выдают участки семьям в Перми и как эту проблему пытаются решить в других регионах

В стране, похоже, нет земли для многодетных. Или чиновники на местах не хотят её искать. Где-то придумали давать компенсации (по стоимости это примерно четверть положенного участка) — и тут же придумали ограничения, чтобы эти компенсации не давать. Где-то ждут программ и помощи «сверху». Тем временем очереди на получение участков растут.