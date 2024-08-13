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Земля

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2024
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
13 августа, 06:42
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт
5 апреля, 07:25
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову
29 января, 07:27
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
24 января, 12:26
2023
В Перми суд отменил приватизацию участка на берегу реки
11 декабря 2023, 16:37
Картодром из Камской долины перенесут в район аэропорта
12 октября 2023, 09:19
Из земель минобороны в ЗАТО Звездный 354 гектара исключены из запретной зоны
10 октября 2023, 16:16
За полгода в Перми выявлено почти 700 нарушений земельного законодательства
31 июля 2023, 10:05
2022
Многодетным Перми отдали поле в Гамово, идет прием заявлений на 119 участков
Для многодетных семей Перми (всех, кто стоит в очереди) проходит распределение участков из альтернативного перечня. Участки расположены в Гамовском сельском поселении Пермского района.
26 января 2022, 02:02
2021
Спецпроект
Многодетная земля. Как выдают участки семьям в Перми и как эту проблему пытаются решить в других регионах
В стране, похоже, нет земли для многодетных. Или чиновники на местах не хотят её искать. Где-то придумали давать компенсации (по стоимости это примерно четверть положенного участка) — и тут же придумали ограничения, чтобы эти компенсации не давать. Где-то ждут программ и помощи «сверху». Тем временем очереди на получение участков растут.
2020
Спецпроект
За три года власти Перми выдали многодетным всего 23 участка. В очереди ждут более 7 тысяч семей
В Перми в очереди на получение земли стоят около 7 тысяч многодетных семей. За последние три года очередь сдвинулась всего на 438 человек. При такой скорости даже те, кто встали в очередь несколько лет назад получат положенные им участки лет через 50.
Спецпроект
Участки в районах Пермского края достаются чиновникам и их друзьям за копейки. Расследование Properm.ru
Региональные меры поддержки, направленные на предоставление земель для сельскохозяйственного производства, ведения хозяйства, а также жилищного строительства четко регламентированы. Фактически любой может претендовать на землю вблизи береговой зоны, полях или квартале жилой застройки, если найдет свободную территорию и подаст заявку. Properm.ru выяснили, что пробелами в контроле за распределением активно пользуются муниципальные служащие: имея доступ к информации, они способны уходить от реальных торгов и реализовывать землю заинтересованным лицам по цене в разы ниже рыночной.
Спецпроект
Депутаты Усть-Качки обвиняют власти Пермского района в продаже участков на берегах и в зоне затопления
Депутаты и общественность Усть-Качки считают, что администрация Пермского района незаконно выделила земельные участки на берегу реки Качки. Участки оказались в зоне затопления. Кроме того, «распродажа берегов» ограничила местным жителям и гостям поселения доступ к берегу и воде. Администрация района не отрицает фактов выделения участков, но отрицает свою причастность.

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