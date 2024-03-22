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Зенит

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2024
«Не могли проиграть». ГК «Пермские медведи» прошел в «Финал четырех» Кубка России
Гандбольный клуб одержал победу со счетом в 32:30.
22 марта, 11:30
2013
В Санкт-Петербурге «Зенит» и «Амкар» сыграли вничью
Команды обменялись голами еще в первом тайме, после перерыва отличиться никому не удалось.
3 ноября 2013, 05:37

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