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Зерно

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2025
В Пермском крае нашли опасное зерно
6 марта, 05:28
2024
Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО
С 1 января по 9 июля 2024 года признаны недействительными 34 декларации о соответствии на зерно серийного выпуска.
22 июля 2024, 05:18
2010
Российское зерно стало «невыездным»
В воскресенье, 15 августа, Российская Федерация ввела временный запрет на экспорт зерна.
15 августа 2010, 08:05
В Прикамье появились первые жалобы на повышение цен на зерно
Поскольку большая часть зерна ввозится в Пермский край из других регионов, УФАС передаст материалы проверок им.
10 августа 2010, 08:08
В этом году уборка зерновых началась на две недели раньше, чем в прошлом
Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей пока убирают озимые культуры.
9 августа 2010, 06:54
Государственное зерно будут продавать по ценам закупки
Зубков: «зерно должно распределяться по прозрачным схемам, например, на заседаниях правительств в регионах».
7 августа 2010, 06:02
Cельхозпроизводители края будут участвовать в торгах на приобретение зерна
Краевой Минсельхоз намерен выйти к банкам с инициативой о пролонгации кредитов для сельхозпредприятий.
5 августа 2010, 05:32
В Прикамье соберут с полей только треть зерна от необходимого количества
Пермский край подал заявку на привлечение зерна из интервенционного фонда.
27 июля 2010, 09:28

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