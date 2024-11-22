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Пермякам не давало спать «Чудо»
22 ноября, 09:39
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
23 июля, 03:04
Жителям Оренбургской области, чьи дома уничтожил паводок, отказывают в компенсации
Пострадавшие от паводка в Оренбурге атаковали прокуратуру жалобами на действия региональных чиновников.
1 июля, 09:42
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
19 июня, 10:32
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
В Прикамье в выборах президента приняли участие 930 тысяч человек
16 марта, 14:16
Явка в Пермском крае в первый день выборов президента составила 30,7%
16 марта, 06:54
Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия
Уборка улиц начинается по окончании снегопада, объяснили в администрации города.
9 февраля, 09:45
2014
Пациенты Пермского госпиталя для ветеранов войн жалуются на плохие условия
В нескольких палатах людям приходится спать на старых твердых кроватях. К качеству питания у пациентов тоже есть претензии.
26 февраля 2014, 07:06

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