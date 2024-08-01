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Жара

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КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми
1 августа, 05:44
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
22 июля, 08:24
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье 10 июля
9 июля, 10:48
В каких городах-миллионниках России так же жарко, как в Перми?
7 июля, 03:40
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
4 июля, 03:30
Грозы и жара до +34°! Каким будет начало июля в Пермском крае
1 июля, 02:31
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
14 июня, 06:31
Как пермякам выжить в такую жару? Отвечают профессионалы
13 июня, 11:07
Лето в самом разгаре. Прикамье 13 июня ожидает жара до +33°
14 июня в регионе будет еще жарче.
13 июня, 04:31
Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до +33°C
10 июня, 03:12
Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару
7 июня, 05:53
Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться
5 июня, 08:17
Россию ждет аномальная жара: где температура может подняться до плюс 50 градусов?
4 июня, 16:12
Сегодня в Пермском крае ожидается жара до +30˚С
3 июня, 04:10
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
31 мая, 05:07
В Пермском крае из-за жаркого лета в 2023 году снизилась выработка электроэнергии
6 января, 06:34
2023
Пермский край накроет летняя жара
27 июля 2023, 08:44
Выше 30 градусов. В Пермский край пришла настоящая жара
Теплее всего было в Кунгуре.
3 июля 2023, 02:35
Холода заканчиваются! Синоптики порадовали пермяков прогнозом погоды
28 июня 2023, 06:36

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