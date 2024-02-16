properm.ru
ГлавноеВсе новости

Жд

Выбрать дату
Февраль
Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью
16 февраля, 05:12
Октябрь 2023
В Пермском крае заживо сгорел подросток на железной дороге
5 октября 2023, 06:40
Власти направят миллиард рублей на строительство платформ наземного метро в Перми
4 октября 2023, 07:59
Август 2023
Капремонт фасада вокзала «Пермь-2» оценили в 5 миллионов рублей
4 августа 2023, 04:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика