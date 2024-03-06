properm.ru
ГлавноеВсе новости

Жебреи

Выбрать дату
2024
В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%
6 марта, 11:14
2023
На горнолыжных курортах Пермского края рассказали, когда откроют сезон
9 ноября 2023, 03:57
2020
Спецпроект
Заборы уходят в воду. Почему и кому можно застраивать берега и перекрывать доступ к воде?
Местные жители в Жебреях, Полазне, Усть-Качке, Троице, Мостовой, Хохловке не имеют полного доступа к берегам рек: натыкаются на заборы, в том числе в воде, на шлагбаумы, охрану, таблички с надписями «Частная территория. Проход и проезд запрещен». Найти свободный проход к воде и свободный от чужих заборов, пирсов, других построек кусок берега, становится проблемой. Хотя Водный кодекс устанавливает минимальную ширину береговой линии, которая должна быть доступна всем без ограничений — от 5 до 20 метров в зависимости от размера водоема.

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика