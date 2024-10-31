properm.ru
ГлавноеВсе новости

Железная дорога

Выбрать дату
Октябрь
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Прикамье
31 октября, 08:28
На станции Чад в Пермском крае грузовой поезд сбил человека
31 октября, 07:26
Пермские дети остались в этом году без железнодорожного Деда Мороза
22 октября, 08:37
Выдано разрешение на строительство детской железной дороги в Перми
8 октября, 13:03
Сентябрь
В Перми начали строить железнодорожную остановку «Попова»
9 сентября, 08:50
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
6 сентября, 07:24
Август
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
15 августа, 03:57
Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
6 августа, 09:21
Полицейские нашли пожилого виновника ДТП с пассажирским поездом в Пермском крае
3 августа, 05:51
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
2 августа, 10:55
Фото. Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье
2 августа, 06:34
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
2 августа, 05:56
Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП
2 августа, 05:47
В Горнозаводском районе столкнулись поезд и грузовик, есть пострадавший
2 августа, 05:31
Июль
Ухудшилось состояние мальчика, которого ударило током на станции Чайковская
26 июля, 12:26
В Прикамье ребенка ударило током на железной дороге
26 июля, 07:06
Июнь
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда.
19 июня, 06:26
Апрель
В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений
9 апреля, 04:40
Февраль
Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью
16 февраля, 05:12
Время отставания поезда Москва-Барнаул из-за аварии в Прикамье достигло трех часов
15 февраля, 16:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика